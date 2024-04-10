موعد صلاة عيد الفطر فى محافظة دمياط.. تفاصيل

دمياط ـ معتز الشربينى

اعرف موعد صلاة عيد الفطر في محافظة دمياط....يبحث كثير من أبناء محافظة دمياط عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك غدا الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري .

وينشر "اليوم السابع" موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024، غدا الأربعاء أول ايام العيد، في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية منها محافظة دمياط.

وقد تحدد موعد صلاه عيد الفطر المبارك في مدن وقري محافظة دمياط الساعة 5:55 صباحاً مع مراعاة فروق التوقيت مع المحافظات الأخري

وكانت دار الإفتاء قد أعلنت أن اليومَ الثلاثاء الموافق التاسع من شهر إبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن غدا الأربعاء الموافق الحادى عشر من شهر إبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.