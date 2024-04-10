موعد صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، تأدية صلاة عيد الفطر المبارك في الساعة 5.56 صباح اليوم الأربعاء، حيث يؤدي الآلاف من الأهالى صلاة العيد في عدد من الساحات التي خصصتها مديرية أوقاف الأقصر والمساجد المختلفة، حيث أعلن سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تخصيص 53 ساحة في المدن والقرى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك يوم غداً الأربعاء، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويضيف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، في بيان صحفى، إنه تشمل قائمة أسماء ساحات صلاة عيد الفطر المعتمدة على مستوى محافظة الأقصر وعددها 53 ساحة، ما يلي:-

أولاً في مدينة الأقصر (ساحة العارف بالله سيدى أبو الحجاج الأقصرى - ساحة منشاة العمارى - ساحة نجع الطويل بالكرنك)، وفى مركز ومدينة القرنة (ساحة الشيخ عمران بقامولا - ساحة الشيخ العزب بقامولا - ساحة الشيخ عامر بقامولا - ساحة الشيخ محمد الزمامي بقامولا - ساحة مركز شباب الطارف بالقرنة - ساحة مركز شباب البعيرات بالبعيرات - ساحة الإصلاح الزراعى بالبعيرات - ساحة مركز شباب الأقالتة - ساحة حاجر الضبعية - ساحة نجع الطارف بالقرنة)، وفى إدارة أوقاف حاجر كومير بإسنا (ساحة مركز شباب حاجر كومير).

أما فى مركز ومدينة إسنا ما يلي:- (ساحة مركز شباب الشغب بالشغب - ساحة النور المحمدي بالدبابية - ساحة ابو فرغل بالحميدات - ساحة الرحمن بتوماس - ساحة السادة الإدريسية بالدير - ساحة ال البيت بالحليلة - ساحة مركز شباب زرنيخ - ساحة المدينة المنورة بالحلة - ساحة مركز شباب السلام ببندر إسنا - ساحة السنترال القديم ببندر إسنا - ساحة المدرسة الإبتدائية بالدير - ساحة مركز شباب الدير - ساحة التقوى بالهنادى). وفى مركز ومدينة الطود (ساحة نجع الدار بنجع الدار - ساحة ملعب نجع المهيدات بنجع المهيدات - ساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان - ساحة نجع خميس بنجع خميس - ساحة ملعب ابوحروقة بنجع ابوحروقة - ساحة منشيه النوبه بمنشية النوبة - ساحة خالد بن الوليد بالفتاتيح - ساحة اولاد حسن بالمريس).

وفى مركز ومدينة أرمنت ما يلي:- (ساحة مركز شباب الرياينة بالرياينة - ساحة جبانة المسلمين بالرياينة - ساحة كوبرى حاجر الترعة المغطاة بالمحاميد بحرى - ساحة مركز شباب قرية المحاميد قبلى - ساحة مركز شباب البحر بقرية المحاميد قبلى)، وفى إدارة أوقاف أصفون بإسنا (ساحة العتيق بالشيخ احود - ساحة بلال بن رباح بوابورات المطاعنة)، وفى مركز ومدينة البياضية (ساحة الساحة الرضوانية بالبغدادي)، وفى مركز ومدينة الزينية (ساحة مركز شباب قرية المدامود بالمدامود - ساحة مركز شباب قرية الزينية بحرى بالزينية بحري - ساحة على عبدالحليم بالزينية قبلى - ساحة مسطح طيبه بمدينة طيبة - ساحة الهرامشه بجزيرة الزينية بحرى - ساحة مجلس المدينة بالزينية قبلى - ساحة العلوية بالزينية بحرى)، وفى إدارة أوقاف النمسا بإسنا (ساحة ال غريب بالقرايا - ساحة السريب بالسريب).