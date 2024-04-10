مقتل شخص وإصابة آخر فى هجوم بسكين بمدينة بوردو الفرنسية

وكالات

ذكر تلفزيون "بي إف إم" نقلاً عن الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن شخصاً لقي حتفه، وأصيب آخر على الأقل في هجوم بسكين بمدينة بوردو الفرنسية، فيما أشار إلى أن قوات الشرطة تمكنت من قتل المُهاجم.

ولم يتضح حتى الآن ما إن كان المهاجم هو القتيل الوحيد.