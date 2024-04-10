اليوم السابع
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مقتل شخص وإصابة آخر فى هجوم بسكين بمدينة بوردو الفرنسية

الأربعاء، 10 أبريل 2024 09:56 م
مقتل شخص وإصابة آخر فى هجوم بسكين بمدينة بوردو الفرنسية الشرطة الفرنسية -أرشيفية
وكالات

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ذكر تلفزيون "بي إف إم" نقلاً عن الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن شخصاً لقي حتفه، وأصيب آخر على الأقل في هجوم بسكين بمدينة بوردو الفرنسية، فيما أشار إلى أن قوات الشرطة تمكنت من قتل المُهاجم.

ولم يتضح حتى الآن ما إن كان المهاجم هو القتيل الوحيد.







فرنسا

الشرطة الفرنسية

هجوم بسكين

مدينة بوردو الفرنسية

اليوم السابع بلس




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