مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بعد انفجار فى محطة للطاقة الكهرومائية بإيطاليا

فاطمة شوقى

وقع انفجار فى محطة للطقة الكهرومائية فى خزان سوفيانا بالقرب من بولونيا فى إيطاليا وأدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بالإضافة إلى 5 مفقودين ، حسبما قالت قناة الصول 24 الإيطالية.



ووقع الحادث على عمق 30 مترا، ويتواجد في مكان الحادث أكثر من 40 من رجال الإطفاء للبحث عن المفقودين.



ووفقا لمنطقة بولونيا، هناك حاليا أربعة حالات وفاة مؤكدين و5 في عداد المفقودين، والعديد منهم أصيبوا بحروق، وقع الانفجار في خزان سوفيانا، في جبال الأبينيني في بولونيز، في إحدى محطتي الطاقة الكهرومائية.



وأعلنت شركة ، إينيل جرين باور، أنه اندلع حريق في محول في محطة بارجي للطاقة الكهرومائية.



وفي مذكرة، أوضحت شركة مجموعة إينيل المسؤولة عن تطوير وإدارة أنشطة توليد الطاقة من المصادر المتجددة، أنها ، قامت بسرعة بتفعيل كافة الإجراءات الأمنية اللازمة وفق إجراءات داخلية لضمان إجراءات الإخلاء.



ويشارك في مكان الحادث نحو 40 من رجال الإطفاء في عمليات البحث عن المفقودين. كما يتم التحقيق في عدد العمال الذين كانوا يعملون في ذلك الوقت.



ولم يتضح حتى الآن سبب الانفجار الذي وقع في سد على بحيرة سوفيانا الواقعة بين مدينتي بولونيا وفلورنسا.

