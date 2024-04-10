مصرع 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء سقطوا فى بئر صرف صحى بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقي 4 أشخاص مصرعهم، منذ قليل، نتيجة سقوطهم في بئر صرف صحي داخل أحد المنازل بقرية سنرو التابعة لمركز ابشواي بمحافظة الفيوم.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود وفيات، وعلي الفور انتقل إلى موقع البلاغ، ضباط المركز والحماية المدنية، وتبين من المعاينة والفحص، سقوط الأربع أثناء قيامهم بنزح طرنش أمام المنزل.

وتبين تعرض أحدهم لحالة اختناق نتيجة نزوله لرفع الرواسب من الطرنش منزلهم بقرية سنرو القبلية، وتعرض لحالة اختناق، فنزل شقيقه في محاوله لإنقاذه فأصيب بحالة اختناق وتوفي، مما دفع شقيهما الأصغر وأحد جيرانه بمحاولة انقاذهما فتوفوا جميعا.

وتوفى كل من "سعيد سلامه السيد " 44 عامًا، وشقيقه "محمد سلامه السيد " 35 عامًا، و"وائل سلامه السيد " 40 عامًا، و د .ر جارهم ، وجميعهم مقيمون بقرية سنرو القبليه بمركز ابشواي، أثناء تواجدهم بالمنزل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثث ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفيين فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر اسرهم بقرية سنرو بالفيوم.