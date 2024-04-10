مصرع طفلين غرقا أثناء الاستحمام فى نهر النيل بالغربية

الغربية مصطفى عادل

لقى طفلان مصرعها غرقا فى نهر النيل فرع رشيد المار أمام مركز بسيون بمحافظة الغربية، بعد ان جرفهما التيار وتوفيا أثناء نزولهما للاستحمام وتم انتشال الجثامين ونقلهما للمشرحة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق طفلين فى مياه نهر النيل فرع رشيد المار أمام مركز بسيون.

وانتقلت قوة من الإنقاذ النهرى وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم انتشال الجثامين، وتبين أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية.

وتم إنهاء إجراءات الدفن وتشييع جنازتهما لمثواهما الأخير بالمقابر.