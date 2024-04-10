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محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد فى العريش

الأربعاء، 10 أبريل 2024 08:59 ص
محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة العيد فى العريش صلاة العيد مع الأشقاء الفلسطينيين فى العريش
العريش - محمد حسين

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أدى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد واللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ،، الدكتور محمود مرزوق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، صلاة عيد الفطر المبارك مع الأشقاء الفلسطينيين الوافدين من غزة وأبناء مدينتى الشيخ زويد ورفح، فى مسجد السبيل فى مدينة العريش.

كما أدى الآلاف من أبناء المحافظة صلاة العيد فى الساحات والمساجد التى خصصتها مديرية الأوقاف للصلاة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية ورؤساء مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية وعدد كبير من رجال الدين الإسلامى من الأوقاف والأزهر الشريف، وعقب الصلاة التقى المحافظ بالمواطنين الفلسطينيين وابناء سيناء وهنأهم بعيد الفطر المبارك، مؤكدا على استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحى والمرور.

وقال وكيل وزاره الأوقاف، أن خطبة العيد فى مختلف المساجد تناولت سنن العيد وآدابه وأهمية التزاور والتراحم بين المسلمين، وكيفية إدخال الفرحة والسرور على الأيتام والفقراء والمساكين والتوسعة عليهم، والبعد عن الإسراف والتبذير وبخاصة فى الطعام والشراب.

وشارك المحافظ الأشقاء الفلسطينيين فرحة عيد الفطر المبارك، حيث تم توزيع الهدايا على الاطفال فى حى السبيل بالعريش بمشاركة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وقام المحافظ بزيارة دار الرعاية المتكاملة للأيتام وتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد، وتوزيع الهدايا عليهم بحضور على غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء.
 







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