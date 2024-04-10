اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إقامة صلاة عيد الفطر فى المسجد الجامع بالقرم فى روسيا لأول مرة

الأربعاء، 10 أبريل 2024 08:09 ص
إقامة صلاة عيد الفطر فى المسجد الجامع بالقرم فى روسيا لأول مرة المسجد الجامع بالقرم
وكالات

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أقيمت اليوم صلاة عيد الفطر في المسجد الكبير "جامع الجمعة" في مدينة سيمفيروبول، عاصمة جمهورية القرم الروسية، وذلك لأول مرة منذ اكتمال بنائه.

وبحسب موقع روسيا اليوم، أم في صلاة العيد مفتي القرم أمير علي أبلاييف، ووصف نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي القرم حيدر إسماعيلوف إقامة صلاة العيد في هذا المسجد بحضور آلاف المؤمنين، بأنه "حدث كبير" لجميع مسلمي شبه الجزيرة.

وبدأ بناء "جامع الجمعة" عام 2017، في جنوب سيمفيروبول، وفتح أبوابه للمصلين لأول مرة في ديسمبر الماضي. ويبلغ ارتفاع قبته 28 مترا وكل من مآذنه الأربع 50 مترا.







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اليوم السابع بلس




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