محافظ بني سويف يزور دور الأيتام والمسنين لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام بشارع الإمام مالك ، لتهنئة الاطفال بعيد الفطر المبارك ، حيث صافحهم،واستمع لأغانيهم الوطنية والمبهجة بالمناسبة السعيدة ، مثنيا على أدائهم المتميز ، ومحفزا ومشجعا لهم بكلمات رقيقة وأبوية

وسادت المكان أجواء من البهجة بين الأطفال ونزلاء الدار صباح أول أيام عيد الفطر المبارك ، واكتست وجوه مسؤولي الدار بابتسامة معبرة عن سعادتهم بهذه الزيارة المحافظ،حيث حرص المحافظ على التقاط صورة سيلفى مع الأطفال استجابة لرغبتهم ، مؤكدا أن المحافظة لاتألوا جهداً في توفيرأوجه الدعم لهم،وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية ،واستمع لبعض احتياجات ومقترحات أبناء الدار والقائمين عليها ووعد بدراستها وتلبيتها ،مشيراً إلى أن مكتبه مفتوح لكافة أبناء دور الرعاية

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من : اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

كما زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،دار الخير والبركة لرعاية المُسنين، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك،وذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن ، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سوبف، زينب عبد الحميد الشيخ رئيس جمعية الشابات المسلمات التابعة لها الدار.



حيث قام محافظ بني سويف بتقديم التهنئة لنزلاء الدار بهذه المناسبة، معربا عن سعادته وحرصه على تواجده في مثل هذا اليوم بين آبائنا وأمهاتنا من المسنين في لمسة وفاء وتقدير وعرفانا بالجميل على أداء رسالتهم في الحياة ،متمنياً لهم دوام الصحة والعافية.



جانب من زيارة دار الأيتام



جانب من زيارة دار المسنين



