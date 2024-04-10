محافظ الأقصر وآلاف الأهالى يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة أبو الحجاج.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة سيدي أبو الحجاج الأقصرى بمدينة الأقصر، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومدير الأمن وقيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن.

فيما قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله فعاليات احتفالات أهالي الأقصر في ساحة أبو الحجاج الأقصرى وتوافدهم لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وتشهد محافظة الأقصر تأدية صلاة عيد الفطر المبارك في الساعة 5.56 صباح اليوم الأربعاء، حيث يؤدي الآلاف من الأهالى صلاة العيد في عدد من الساحات التي خصصتها مديرية أوقاف الأقصر والمساجد المختلفة، حيث أعلن سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تخصيص 53 ساحة في المدن والقرى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك يوم غداً الأربعاء، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.