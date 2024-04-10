صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى.. فيديو وصور

قنا - صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من مسجد سيدى عبد الرحيم القنائي لأداء صلاة العيد، وشهد المسجد توافد الآلاف من أبناء محافظة قنا وتخصيص ساحة للسيدات لأداء صلاة العيد بها.

وكان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعلن عن تجهيز 3208 مسجد بمختلف قرى و مراكز المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك ، فضلا عن تجهيز 100 ساحة لإقامة صلاة العيد طبقا لما أقرته وزارة الأوقاف.

وأضاف الدكتور ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أن الساحات التي جرى تجهيزها لصلاة عيد الفطر المبارك كائنة في مراكز الشباب وأفنية المدارس والأراضي الفضاء، ومستعدة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام، بالإضافة إلى أنه سيتم تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف في كل مسجد وساحة لتأدية صلاة عيد الفطر، منوهًا بالالتزام بالضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأشار جبر إلى أنه سيتم فتح المساجد قبل موعد الصلاه بنصف ساعة، كما سيتم السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تؤدي فيها صلاة الجمعة أو صلاة القيام وكذلك السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك.



صلاة عيد الفطر بقنا (1)



صلاة عيد الفطر بقنا (2)



صلاة عيد الفطر بقنا (3)