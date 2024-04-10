فى أول أيام العيد.. محمد بن زايد يلتقط صورة مع أبنائه وأحفاده

إيمان حنا

حرص الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، على التقاط صورة عائلية مع الأبناء والأحفاد بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال ـ عبر حسابه الرسمي على انستجرام ـ إن الجلسة مع العائلة لها فرحة خاصة في العيد.

وكتب فى تدوينته "الجلسة مع العائلة لها فرحة خاصة في العيد. أدعو الله تعالى أن يحفظكم ويجعل أيامكم كلها سعادة وفرحاً".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك ، صباح اليوم الأربعاء، مع جموع المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة أبوظبي.



صورة عائلية تجمع رئيس الإمارات وأبنائه وأحفاده

وألقى خطبة العيد، الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وقال إن العيد مناسبة للاحتفاء بقيم التواصل والتزاور والتآلف وإدخال السرور على الأهل وصلة الرحم والتي جاء بها الدين الحنيف، مشيرا إلى أن أعظم ما يُحتفى به في هذه المناسبة هو قيمة العلم السامية التي تعود بنا إلى بداية هذا الدين فهو مفتتح رسالته والفريضة الربانية التي ذكر سبحانه مادتها في أكثر من ثمانمئة موضع من كتابه والتي تدعو الإنسان إلى الإيمان بخالقه والتفكر في بديع صنعه في آياته الكونية فيمتلئ قلبه بمعرفة خالقه وخشيته.

وأكد أهمية العلم وأدواته وفضله؛ وقال ما كان العلم في شيء إلا نما وارتفع فهو في الأوطان قوتها، وفي الأديان تسامحها، وفي المستجدات معالجتها، وفي التكنولوجيا مواكبتها، وفي الإنسانية أخوتها، وفي البشرية حمايتها، وفي الصحة تاجها، وفي الأغذية استدامتها، وفي العقول كمالها وحكمتها، وفي التنمية مجدها، وفي الأسرة تماسكها، وفي التربية أساسها، وفي الأعياد بهجتها.