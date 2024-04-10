اليوم السابع
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فصـائل عراقية تعلن استهداف ميناء حيفا النفطى الإسرائيلى بطائرتين مسيرتين

الأربعاء، 10 أبريل 2024 12:40 م
فصـائل عراقية تعلن استهداف ميناء حيفا النفطى الإسرائيلى بطائرتين مسيرتين قصف على اسرائيل
كتب محمد شعلان

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أعلنت فصـائل عراقية استهداف ميناء حيفا النفطي في الأراضي المحتلة بطائرتين مسيرتين، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

 

وفي وقت سابق، أعلنت فصائل عراقية مسلحة، استهداف "هدف حيوي" بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل بالطيران المسير.

 

ووفقا لوكالة سبوتنيك ، قالت الفصائل العراقية ، في بيان لها، "استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق الأحد الماضي، هدفًا حيويًا في إيلات "أم الرشراش" في أراضينا المحتلة بالطيران المسير، وتؤكد الحركة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".







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