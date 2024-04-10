فسحة مجانا فى العيد.. ارمى العملة فى بير مسعود وحقق أمنيتك مثل الأساطير.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من منطقة بير مسعود والتى شهدت إقبالا كبيرا، فى أول أيام عيد الفطر المبارك.



وشهدت المنطقة إقبال لمشاهدة "بير مسعود" وإلقاء العملات المعدنية لتحقيق الأمنيات، وقضاء يوم ممتع للاستمتاع بنسيم البحر، وممارسة هواية صيد السنارة، وخرج الاطفال لركوب العجل ولعب كرة القدم.



ويعد "بير مسعود" أحد المزارات السياحية بالإسكندرية والذى تدور حولة أخطر أساطير الإسكندرية، مجموعة من الحكايات والقصص حول سر تسميته بهذا الاسم، وسر تحقيق الأمنيات للزائرين، حيث يشهد البئر إقبالا كبيرا من الوافدين والزائرين للمحافظة وأهالى الإسكندرية نفسهم لإلقاء العملات المعدنية داخل ذلك البئر للدخول فى مياه البحر مباشرة لتحقيق الأمنيات المختلفة.

ولقد أعادت محافظة الإسكندرية الحياة مرة أخرى لمنطقة "بئر مسعود" الشهيرة بالإسكندرية، فى يوليو 2016 خلال الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة الإسكندرية، لتشهد منطقة "بئر مسعود" رواجًا وإقبالاً كبيرًا بعد أن توقفت الحياة فيها فى العشر سنوات الأخيرة، بسبب انسداد البئر وعدم وصول المياه إليها لوضع حواجز الأمواج بشكل خاطئ، ما أدى إلى حجز المياه عن "البئر".



والهدف من تطوير منطقة بئر مسعود، تعظيم القيمة الأثرية والتاريخية للمنطقة، وعودتها لتكون متنفسا ترفيهيا، يخدم أهل المحافظة وزائريها، وكذلك تعظيم القيمة التاريخية لصخرة البئر من خلال تصميم يحترم طبيعة المنطقة، وإحياء الشكل التراثى للبئر، وجعلها مركزا ثقافيا مفتوحا، يتم فيه تقديم جميع عروض الفنون المختلفة لتنمية المستوى الذوقى والثقافى للمواطنين.



قام بوضع جميع التصميمات والدراسات الفنية الدكتور هشام سعودى والدكتور صلاح هريدى أساتذة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية لتطوير المنطقة، وأمر المحافظ بغسل جميع الصخور الموجودة بالمنطقة ووضع صناديق القمامة للحفاظ على نظافة المكان.



بير مسعود



بير مسعود



منطقة بير مسعود



منطقة بير مسعود