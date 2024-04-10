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عيدية وكحك وترمس هدايا مسجد القادسية للمصلين بالعاشر من رمضان.. صور

الأربعاء، 10 أبريل 2024 09:07 ص
عيدية وكحك وترمس هدايا مسجد القادسية للمصلين بالعاشر من رمضان.. صور توزيع هدايا على المصلين
كتبت رحمة رمضان

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حرصت إدارة مسجد القادسية بالعاشر من رمضان، على توزيع هدايا عيد الفطر المبارك على جموع المصليين من الكبار وصغار السن عقب انتهاء صلاة العيد، والتى اتسمت بطابع مختلف عن الهدايا المعتاد عليها فى هذه المناسبات.

وخصصت إدارة مسجد القادسية "عربية" لتوزيع سندوتشات الكبدة وأخرى لتوزيع الايس كريم والحلويات والترمس بالإضافة إلى توزيع الكحك والبسكويت على المصليين والمشروبات الساخنة والتمر وتوزيع مبالغ مالية رمزية الصغار والكبار ما بين العشرون جنيها وعشر جنيهات.


وذلك لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط حالة من البهجة وتوزيع الحلوى والهدايا على الأطفال.


وشهد مسجد القادسية بالعاشر من رمضان توافد آلاف المصلين لأداء صلاة العيد وسط حالة من البهجة والفرحة وتبادل التهانى بين المواطنين.

توزيع العيدية
توزيع العيدية

 

توزيع ساندوتشات
توزيع ساندوتشات

 

توزيع هدايا
توزيع هدايا

 

صور تذكارية
صور تذكارية

 

عيدية وكحك وترمس هدايا مسجد القادسية للمصلين بالعاشر من رمضان (1)
عيدية وكحك وترمس هدايا مسجد القادسية للمصلين بالعاشر من رمضان (1)

 

عيدية وكحك وترمس هدايا مسجد القادسية للمصلين بالعاشر من رمضان (2)
عيدية وكحك وترمس هدايا مسجد القادسية للمصلين بالعاشر من رمضان (2)

 

عيدية وكحك وترمس هدايا مسجد القادسية للمصلين بالعاشر من رمضان (3)
عيدية وكحك وترمس هدايا مسجد القادسية للمصلين بالعاشر من رمضان (3)

 

عيدية وكحك وترمس هدايا مسجد القادسية للمصلين بالعاشر من رمضان (4)
عيدية وكحك وترمس هدايا مسجد القادسية للمصلين بالعاشر من رمضان (4)

 

مصلى السيدات
مصلى السيدات

 







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