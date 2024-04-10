اليوم السابع
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ضبط 90 طن ملح غير صالح للاستهلاك بمخزن غير مرخص فى كفر الشيخ

الأربعاء، 10 أبريل 2024 06:00 م
ضبط 90 طن ملح غير صالح للاستهلاك بمخزن غير مرخص فى كفر الشيخ ملح الطعام -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتعبئة ملح طعام غير صالح للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ) بحيازة كميات من ملح يشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى بقصد طرحه بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بداخل المخزن على (89,250 طن ملح سياحات) معبأ داخل أجولة وعبوات مخصص للأغراض الصناعية غير صالح للإستهلاك الآدمى قام المذكور بطحنه وتعبئته فى عبوات غير مكتملة البيانات التجارية ويشكل خطراً على الصحة العامة،
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







ملح فاسد

ملح غير صالح للاستهلاك

كفر الشيخ




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