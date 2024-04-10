ضبط المتهم بسرقة حسابات فيس بوك وتحويل أموال أصحابها

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين وإنتحال صفتهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين تضرروا خلالها من إضطلاع مجهول بإستخدام طرق وأساليب إحتيالية مكنته من سرقة الحسابات الخاصة بهم بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإنتحال صفتهم ومطالبة معارفهم بتحويل مبالغ مالية.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن تحديد وضبط مرتكب تلك الوقائع (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) ، وبحوزته (2 هاتف محمول) بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه (5) وقائع بنطاق مديريات أمن (الإسكندرية ، الدقهلية , أسوان ، أسيوط ، قنا) ، وبمواجهته إعترف بمزاولته ذلك النشاط لتحقيق أرباح مادية.