أهالى الغربية يؤدون صلاة عيد الفطر بالساحات المخصصة.. فيديو

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا من شارع البحر بمدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، ومتابعة توافد وإقبال الآلاف من المواطنين على المسجد الكبير والساحات الخارجية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وكانت مديرية الأوقاف في محافظة الغربية أعلنت الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بصلاة عيد الفطر 2024 وأعلنت عن الساحات المخصصة للصلاة الغربية.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الغربية، أن عدد ساحات صلاة عيد الفطر داخل محافظة الغربية، يبلغ عددها 425 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر فيها، ويوجد 10 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة بواقع ساحة في كل مركز ومدينة.