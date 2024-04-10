اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2024 06:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى الغربية يؤدون صلاة عيد الفطر بالساحات المخصصة.. فيديو

الأربعاء، 10 أبريل 2024 06:08 ص
أهالى الغربية يؤدون صلاة عيد الفطر بالساحات المخصصة.. فيديو الساحات المخصصة للصلاة بالغربية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا من شارع البحر بمدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، ومتابعة توافد وإقبال الآلاف من المواطنين على المسجد الكبير والساحات الخارجية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وكانت مديرية الأوقاف في محافظة الغربية أعلنت الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بصلاة عيد الفطر 2024 وأعلنت عن الساحات المخصصة للصلاة الغربية.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الغربية، أن عدد ساحات صلاة عيد الفطر داخل محافظة الغربية، يبلغ عددها 425 ساحة  لأداء صلاة عيد الفطر فيها، ويوجد 10 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة بواقع ساحة في كل مركز ومدينة.

 







صلاة العيد

موعد صلاة العيد

صلاة العيد الفطر

مواعيد صلاة العيد الفطر 2024

وقت صلاة العيد

صلاة العيد في مصر

ميعاد صلاة العيد

صلاة العيد 2024

تكبيرات صلاة العيد

كيفية صلاة العيد

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر

عيد الفطر في مصر

صلاة عيد الفطر 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة