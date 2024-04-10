سعر الذهب يغلق تعاملات أول أيام العيد عند 3190 جنيها لعيار 21

كتب - إسلام سعيد

ننشر سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 3190 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم



عيار 24 يسجل 3646 جنيها.

عيار 21 يسجل 3190 جنيها.

عيار 18 يسجل 2734 جنيها

عيار 14 يسجل 3190 جنيها.

الجنيه الذهب 25520 جنيها.

السوق يترقب تغيرات جديدة





تترقب الأسواق حالياً أية تغيرات قد تطرأ على السوق المحلي بعد انتهاء شهر رمضان وفترة الأعياد التي تميزت بهدوء واستقرار كبير فى أسعار الذهب، ولكن الارتفاع الكبير فى سعر أونصة الذهب العالمى يرى البعض أنه لم يترجم إلى السوق المحلي بعد.



وأعلن البنك المركزى المصرى أن التضخم الأساسي قد تراجع خلال شهر مارس إلى 33.7% على المستوى السنوي، مقارنة مع القراءة السابقة لشهر فبراير التى سجلت 35.1%، بينما بلغ معدل التضخم الشهري 1.4% بأقل من قراءة فبراير بنسبة 13.2%.



يأتى هذا بعد بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الذى أظهر تراجع التضخم السنوى فى المدن المصرية خلال شهر مارس ليصل إلى المستوى 33.3% مقارنة مع القراءة السابقة 35.7% فى فبراير.