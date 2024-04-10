ساحات الإسكندرية تستعد لصلاة عيد الفطر وتوزيع 1000 إمام وخطيب.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

تستعد ساحات محافظة الإسكندرية لصلاة عيد الفطر المبارك تحت إشراف مديرية الأوقاف بالإسكندرية وتم تجهيز كافة الساحات لاداء الصلاة التى تقام فى الساعة 6:03 صباحًا.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل أوقاف الإسكندرية انه تم تخصيص اكثر من 500 ساحة بالمحافظة تم توزيعها فى كافة الادارات على مستوى المحافظة بالإضافة الى تم توزيع 1000 امام وخطيب اساسى واحتياطى على كافة المساجد والساحات لاداء صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك.

يذكر أن تم عمل غرف العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية مستمرٌ حتى الانتهاء من شعائر صلاة العيد ووجه فضيلته الإدارات بضرورة استمرار المتابعة على أرض الواقع وحتى الانتهاء من شعائر صلاة العيد.

على صعيد اخر قام وكيل الوزارة بجولات مرورية موسعة شملت عددا من مساجد الادارات الفرعية ابتدأها عقب صلاة المغرب وتستمرت حتى صلاة الفجر لمتابعة استعدادت المسجد وتهيأتها استعدادا لاقامة شعائر عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وأكد أن حالة النفير العام هذه مستمرة حتى الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك مؤكدا أن المسجد قد تزينت واتُخذت فيها كافة التدابير اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة شعائر صلاة العيد.

وأشاد الجمهور ورواد المساجد بالمحافظة بالجهد المبذول بالمساجد بدأ من تهيأتها واستعدادها تطهيرا وتعقيما وتنظيفا وثقافيا ودعويا ومجتمعيا على وجه فاق المتوقع وأعاد للاذهان وللقلوب رونق المساجد وروحانياتها في هذا الشهر الذي جعلنا نستشعر بأن رمضان بالإسكندرية هذا العام في أبهى صوره.



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التجهيزات للصلاة



التجهيزات



