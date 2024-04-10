رئيس وزراء العراق مهنئا بعيد الفطر: نجدد العهد بتحقيق الإصلاح والتنمية

وكالات

هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بحلول عيد الفطر، فيما أكد العزم على الإصلاح والتنمية انطلاقاً من مصالح العراق العليا.

وقال السوداني، في تدوينة له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): " نبارك لشعبنا العراقي، وأمّتنا الإسلامية، حلول عيد الفطر المبارك، تقبل الباري صيامكم وأعمالكم".



وأضاف، أنه "بهذه المناسبة، نجدد العهد لشعبنا الكريم، في المضي نحو أهداف برنامجنا، الذي يمثل تطلعات جميع العراقيين في كلّ أرجاء الوطن، ونؤكد عزمنا على الإصلاح والتنمية، انطلاقاً من مصالح العراق العليا، والتزامنا الدستوري ومسؤولياتنا القانونية والأخلاقية والوطنية".