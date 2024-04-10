رئيسا النمسا وسويسرا يبحثان دعم التعاون الأوروبى

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بحث الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين الثلاثاء مع الرئيسة الفيدرالية للاتحاد السويسرى فيولا أمهيرد قضايا تعزيز التعاون الأوروبى.

وقال بيان لقصر هوفبورج الرئاسى اليوم، إن الرئيسة السويسرية بدأت زيارة رسمية إلى فيينا تستهدف استمرار التشاور بين البلدين قبيل انتخابات برلمان الاتحاد الاوروبى فى 9 يونيو المقبل، وتم إجراء مراسم الاستقبال الرسمية للضيفة السويسرية وتطرق المحادثات إلى العلاقات الثنائية وقضايا دولية بارزة فى مقدمتها تغير المناخ.

من جانبه قال الرئيس النمساوى - فى تصريح اليوم - إن سويسرا هى شريك مهم ووثيق الصلة بالنمسا، وهناك تنسيق مستمر وتعاون مثمر فى ملفات الأمن والرقمنة، مشيرا إلى أن المحادثات تطرقت إلى التنسيق فى مجال السياسات والعمل الأوروبى المشترك، إضافة إلى سبل التعامل مع الأزمات والصراعات الدولية الراهنة.

ولفت الرئيس النمساوى إلى أن كل من سويسرا والنمسا دولتا حياد عسكرى وهناك تنسيق فى المواقف السياسية خاصة الحرب الروسية على أوكرانيا والصراع فى الشرق الأوسط.

من جانبها قالت الرئيسة السويسرية، إن الشق الاقتصادى والتعاون فى مجال العلوم والأبحاث احتل الجانب الأبرز فى المحادثات مع نظيرها النمساوى، لافتة إلى استمرار التنسيق ودعم برامج حماية الأمن الأوروبي.