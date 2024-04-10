حريق هائل يلتهم عدة محلات فى البيطاش غرب الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة البيطاش بالعجمي غرب محافظة الإسكندرية ، اندلاع حريق داخل محل بدل وملابس جاهزة بشارع السماليهى 1، وامتد الحريق إلى عدد من المحلات المجاورة ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي العجمي، بلاغا بنشوب حريق هائل بشارع السماليهي 1 بالبيطاش الرئيسي، توجهت قيادات الحي بصحبة قوة أمنية من حكمدار غرب الإسكندرية وعدة قيادات أمنية ومأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة، ترافقهم سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل البلاغ.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق، ومنع امتداده أكثر من ذلك، وتمت السيطرة عليه، وحصر الحريق في المناطق المدلعة بها، ومعالجة الحالات المصابة باختناق بواسطة سيارات الإسعاف المتواجدة بمحل الواقعة .

و بالفحص والمعاينة الأولية تبين أن سبب الحريق هو ماس كهربائي بمحل البدل والملابس الجاهزة بالدور الأول كان يستخدم كافية سابقا، واندلع الحريق في المحل، وامتدت النيران لـ3 محلات مجاورة وواجهة 3 عقارات وتم إخلاء العقارات من قاطنيها بسبب الدخان وجرى السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



حريق في محلات بمنطقة البيطاش بالإسكندرية



حريق محلات في البيطاش بالإسكندرية