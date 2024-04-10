جولة لمحافظ الإسكندرية على الكورنيش لتهنئة المواطنين بالعيد.. فيديو

الإسكندرية - أحمد الزغبي

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جولة تفقدية اليوم الأربعاء، على الكورنيش بنطاق منطقة محطة الرمل التابعة لحي وسط، والتقى عددًا من المواطنين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء عيد الفطر المبارك.

وخلال جولته بـ الكورنيش والمتنزهات تبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين ، والاستماع الي عدد من الطلبات والتقاط الصور التذكارية.

جاء ذلك بحضور، اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك ، والمهندسة زينب السيد رئيس حى وسط .



جولة محافظ الإسكندرية علي الكورنيش



محافظ الإسكندرية علي الكورنيش لتقديم التهاني بعيد الفطر



محافظ الإسكندرية يقدم التهنئة لأهالي المحافظة