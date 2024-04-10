العيدية عشراية جديدة.. مواطن دمياطى يشارك الأطفال الفرحة.. فيديو وصور

دمياط - هيثم مراد

قام أحد المواطنين في محافظة دمياط بتوزيع العيدية على اطفال المحافظة عقب الانتهاء من صلاة العيد في ساحة ميدان الساعة وسط دمياط، وذلك للاحتفال بعيد الفطر.

ويقول محمد الفيومي مواطن دمياطي: " اقوم بهذا العمل منذ ثلاثة سنوات، هدفي نشر البهجة والسرور بين الأهالى، اكون سعيدا عندما أشعر بفرحة الأطفال بالعيد".

وتابع : " تقديم أي شئ ولو كان بسيط كافيا من أجل إدخال السرور على الأهالي، نتشارك فرحة العيد سويا وسعادتي كبيرة عندما اجد بعض الشباب يقوم بنفس العمل في مناطق أخرى".

واختتم الحديث قائلا: "العيدية هي فرحة العيد، وأحاول أن تتشارك تلك الفرحة مع الأهالي في محافظتي، إدخال البهجة والسرور على المواطنين هو هدفي كما ذكرت".

وكانت ساحات صلاة العيد بدمياط قد شهدت توافد الأهالي منذ فجر اليوم الأربعاء 9 ابريل 2024، لأداء الصلاة، وسط أجواء احتفالية شهدتها ساحات صلاة العيد في دمياط.

ومن جانبها تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنفيذ خطة المحافظة لاستقبال إجازة عيد الفطر المبارك، كما أعلنت رفع درجة الاستعداد وتطبيق حالة الطوارئ خلال أيام العيد، مشددة على أهمية تكثيف الحملات المرورية بالميادين العامة والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدس خاصة عقب انتهاء الصلاة.