المئات يتوافدون على ساحات صلاة العيد فى دمياط.. فيديو وصور

دمياط - هيثم مراد

توافد المئات من أهالي دمياط على الساحات الشعبية المخصصة لقضاء صلاة عيد الفطر 2024، منذ فجر اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024، والتى خصصتها مديرية الأوقاف والبالغ عددها 80 ساحة ومسجدا على مستوى 6 إدارات داخل محافظة دمياط.

وشهدت ساحة ميدان الساعة وسط دمياط توافد المئات من الأهالي منذ فجر اليوم، كما استقبلت مساجد المحافظة مئات المواطنين لأداء صلاة العيد.

وفى سياق متصل أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تطبيق حالة الطوارئ لاستقبال إجازة عيد الفطر، لافتة إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة العمل المقررة أثناء ايام العيد، مشددة على أهمية التواجد ميدانيا خلال الأيام المقبلة للعمل بشكل فوري حال حدوث أية طوارئ.

كما أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المنشآت الطبية، فضلا عن القيام بإعداد عيادات طبية متنقلة بشوارع المحافظة والمتنزهات العامة، لتقديم خدمات القطاع الطبي للمواطنين والتدخل الفوري حال حدوث أية طوارئ أثناء قضاء عطلة عيد الفطر بمتنزهات المحافظة.



أهالي دمياط يتوافدون على ميدان الساعة لاداء صلاة العيد



توافد الأهالى على ساحات صلاة العيد في دمياط (2)