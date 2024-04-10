تفاصيل تهديد داعش بمهاجمة مباريات دورى الأبطال: البرنابيو ومتروبوليتانو أبرزهم

كتبت فاطمة شوقى

دوري الابطال .. قالت صحيفة لاكونفدنثيال الإسبانية إن تنظيم داعش الإرهابى يهدد أوروبا من جديد، ويهدد بمهاجمة مباريات دورى الأبطال ، ونشر الإرهابيون صور تحمل أسماء الملاعب ، بما فى ذلك ملعب البرنابيو ومتروبوليتانو، وشارك الإرهابيون صورا تحمل ، اقتلوهم جميعا.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم أنحاء أوروبا في حالة تأهب قصوى بسبب التهديد الإرهابى الذي يلوح في الأفق فوق القارة، وتعتبر إسبانيا في حالة تأهب 4 من أصل 5.



والآن حدد الإرهابيون أهدافهم في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، ونشروا صورا في وسائل الإعلام ذات الصلة مع أسماء الملاعب، بما في ذلك ملعبي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، مع رسالة اقتلوهم جميعا.



وتأهل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبان إلى الدور ربع النهائي



وستقام مباراة الذهاب بين المرينجي ومانشستر سيتي على ملعب البرنابيو بالعاصمة الإسبانية.



وسيلعب الفريقان الإسبانيان المتأهلان الآخران، أتلتيكو مدريد وبرشلونة، مباراة الذهاب اليوم الاربعاء على ملعب متروبوليتانو وبارك دي برينس في باريس، ضد بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان على التوالي.



وقد نشر الإرهابيون عدة صور فى وسائل الإعلام ذات الصلة، إحداها مع أسطورة اقتلوهم جميعا، حيث يمكنك رؤية رجل مغطى الوجه يحمل بندقية وأسماء جميع الملاعب التي ستقام فيها هذا الحدث، الأسبوع، ويلعبون مباريات دورى أبطال أوروبا.

وكما أكدت مصادر من القوات الأمنية لقناة ار تى فى RTVE،الإسبانية ، فإن هذه المباريات ليست الأحداث الرياضية الوحيدة التي يهددها الإرهابيون. نظرًا لكونها التهديد الأكثر إلحاحًا، فقد تم الإعلان عن أن مباريات هذا الأسبوع عالية الخطورة وسيكون لها قوة شرطة قوية لضمان سلامة المواطنين، في المجموع سيكون هناك أكثر من 3000 جندي.



ودعت وزارة الداخلية الإسبانية إلى الهدوء في مواجهة التهديد الارهابى وتعزيز أمن كرة القدم.

