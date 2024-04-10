تعرف على موعد صلاة عيد الفطر فى محافظة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

يستعد المواطنون فى جمهورية مصر العربية لعيد الفطر المبارك وأداء صلاة العيد فى الساحات والمساجد المخصصة لذلك، ويهتم المصريون بمعرفة موعد الصلاة بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الثلاثاء 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان 1445، وأن يوم الأربعاء 10 أبريل هو أول أيام شهر شوال "عيد الفطر المبارك".

وتحددت موعد صلاة عيد الفطر فى محافظة أسوان، لتكون فى تمام الساعة الخامسة وست وخمسون دقيقة صباحاً (05:56 ص).

أنهت محافظة أسوان، استعداداتها لاستقبال أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال اجتماع موسع عقده أشرف عطية، محافظ أسوان، مع القيادات التنفيذية والدينية والصحية والأمنية بالمحافظة، وخلال الاجتماع، كلف محافظ أسوان، بتهيئة الطرق المؤدية لساحات صلاة العيد بإجمالى 50 ساحة، وأيضاً للمساجد بواقع 800 مسجد، وذلك بالتعاون بين مديرية الأوقاف.