اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2024 03:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر فى محافظة أسوان

الأربعاء، 10 أبريل 2024 03:00 ص
تعرف على موعد صلاة عيد الفطر فى محافظة أسوان صلاة العيد - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعد المواطنون فى جمهورية مصر العربية لعيد الفطر المبارك وأداء صلاة العيد فى الساحات والمساجد المخصصة لذلك، ويهتم المصريون بمعرفة موعد الصلاة بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الثلاثاء 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان 1445، وأن يوم الأربعاء 10 أبريل هو أول أيام شهر شوال "عيد الفطر المبارك".

وتحددت موعد صلاة عيد الفطر فى محافظة أسوان، لتكون فى تمام الساعة الخامسة وست وخمسون دقيقة صباحاً (05:56 ص).

أنهت محافظة أسوان، استعداداتها لاستقبال أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال اجتماع موسع عقده أشرف عطية، محافظ أسوان، مع القيادات التنفيذية والدينية والصحية والأمنية بالمحافظة، وخلال الاجتماع، كلف محافظ أسوان، بتهيئة الطرق المؤدية لساحات صلاة العيد بإجمالى 50 ساحة، وأيضاً للمساجد بواقع 800 مسجد، وذلك بالتعاون بين مديرية الأوقاف.







صلاه العيد

موعد صلاه العيد فى اسوان

موعد صلاه العيد بمحافظه اسوان

صلاه العيد فى المحافظات

اسوان

عيد الفطر

اخبار المحافظات

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة