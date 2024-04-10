تايلاند: إرجاء جلسة استماع لرئيس وزراء سابق بتهمة إهانة الملكية

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قال مسئولون تايلانديون، إن السلطات أرجأت حتى الشهر المقبل جلسة استماع مع رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا بشأن ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إليه في دعوى تتعلق بإهانة الملكية.



وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الأربعاء أن الدعوى التي قدمها الجيش الملكي تستند إلى مقابلة أجراها مع وسائل الإعلام الأجنبية عام 2015 ونفي شيناواترا الاتهامات وتعهد مرارا وتكرارا بولائه للملكية.



من جانبه، أفاد الادعاء العام التايلاندي بأنه تم تحديد موعد الجلسة التالية في 29 من شهر مايو المقبل بسبب عدم اكتمال التحقيق في الدعوى.



وكانت السلطات التايلاندية أطلقت سراح شيناواترا من السجن في شهر فبراير الماضي، وذلك عقب ستة أشهر فقط من عودته من المنفى الاختياري الذي قضى فيه 15 عاما، حيث تمت إدانته بتهمة إساءة استخدام السلطة وتضارب المصالح والتي تم تخفيفها من ثماني سنوات إلى سنة واحدة من قبل ملك البلاد.



يشار إلى أن تاكسين شيناواترا -البالغ من العمر 74 عامًا- كان قد تم انتخابه مرتين رئيسا لوزراء تايلاند قبل الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 2006.