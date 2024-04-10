بنك كندا المركزى يبقى سعر الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالى

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أبقى بنك كندا سعر الفائدة القياسي ثابتا، اليوم الأربعاء، وسط مؤشرات على تراجع التضخم، مع اعتراف المسؤولين بأن خفض سعر الفائدة في يونيو "ضمن نطاق الاحتمالات".



ويظل سعر الفائدة للبنك المركزي، الذي يحدد أسعار الإقراض على المنتجات الرئيسية مثل الرهون العقارية الكندية، عند 5 في المائة للمرة السادسة على التوالي.

وكان الاقتصاديون يتوقعون هذا الثبات على نطاق واسع وسط مؤشرات على تراجع ضغوط الأسعار وتوقف النمو الاقتصادي وتراجع سوق العمل الذي كان ضيقا في السابق.



وقال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، اليوم إن البيانات الأخيرة أعطت البنك المركزي مزيدًا من الثقة في أن "التضخم سيستمر في الانخفاض تدريجيًا حتى مع تعزيز النشاط الاقتصادي". وقال للصحفيين بعد قرار سعر الفائدة: "مؤشراتنا الرئيسية للتضخم تحركت جميعها في الاتجاه الصحيح".



وبدأت دورة تشديد أسعار الفائدة من قبل بنك كندا منذ أكثر من عامين في محاولة لكبح جماح مستويات التضخم المرتفعة منذ عقود. وتباطأ معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، حيث بلغ آخر مرة 2.8 في المائة في فبراير.



وأشار البنك المركزي إلى أن التضخم قد يتباطأ بشكل أسرع مما كان متوقعا في تقرير محدث للسياسة النقدية صدر اليوم الأربعاء. وبينما لا تزال هذه التوقعات تشير إلى عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة في عام 2025، فإنها تدعو الآن إلى تهدئة التضخم إلى 2.2 في المائة بحلول نهاية عام 2024، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 2.4 في المائة.