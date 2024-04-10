بلاش تتقل فى الكحك.. خيارات صحية لوجبات الإفطار فى العيد

كتبت مروة هريدى

مع قدوم عيد الفطر المبارك، يواجه معظمنا العديد من المشاكل فى الجهاز الهضمى نتيجة لتغيير عادات وتوقيتات تناول الطعام بعد انتهاء شهر رمضان، لذلك يجب أن نكون حريصين على تناول الطعام بشكل صحى وتدريجي خاصة وجبات الإفطار بعد انتهاء شهر الصيام.

ويحرص معظم الناس على تناول أطعمة مثل الفسيخ والرنجة أو الكشري أو حتى تناول المعجنات مثل الكحك والبسكوت وغيرها من الأطعمة الثقيلة على المعدة، مما قد يضر بصحة الجهاز الهضمى، خاصة أن المعدة اعتادت على تناول الطعام بعد عدد ساعات طويلة من الصيام على مدار 30 يومًا.لذلك يجب أن تكون وجبات الافكار التى نبدأ يومنا خلال أيام العيد الثلاث خفيفة ومغذية حتى لا تمثل عبئًا على المعدة، ويتم العودة تدرييجيًا إلى نظامنا الغذائى المعتاد على ثلاثة وجبات، بعد انتهاء شهر رمضان.



وفيما يلى خيارات لوجبات إفطار صحية فى أيام عيد الفطر وفقًا لتقرير موقع "Healthline":



-البيض المسلوق



يعتبر من أفضل الخيارات لوجبة إفطار خفيفة فى أيام عيد الفطر، فالبيض غنصر غنى بالبروتين يمنحك شعورًا بالشبع دون إرهاق للمعدة.

-الجبن الخالية من الدسم



يمكنك استقبال العيد أيضًا بتناول الجبن الخفيفة مع العيش البلدى.

-الزبادى مع الفواكه الطازجة



حيث يعتبر خيارًا صحيًا لوجبة الإفطار فى أيام العيد، خاصة أن الزبادى غني بالبروبيوتيك الذى يعزز البكتريا الجيدة فى الأمعاء.