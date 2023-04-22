لو عايز تتفسح فى العيد.. نصائح لمنع الإصابة بالعدوى

كتبت إيناس البنا

مع ارتفاع درجات الحرارة ومع بداية إجازة عيد الفطر يفضل الكثير الذهاب إلى المناطق الشاطئية للتنزه والترفيه والتخفيف من حرارة الجو والاستمتاع بأجواء العيد.

ووفقًا لتقرير موقع "healthlin " أهم نصائح يجب اتباعها خلال إجازات العيد تشمل :

1- اغسل يديك جيدا بعد استخدام الحمام، قبل إعداد الطعام أو تناوله، وبعد التنزه أو بعد لمس أنفك أو السعال.

2- تغطية أنفك بمنديل عند العطس أو السعال، ثم تخلص منه.

3- غسل أي جروح خطيرة بالماء وتغطيتها وعند التعرض لأى عضة يجب فحصها من قبل الطبيب.

4 - لا تشارك الأطباق أو النظارات أو أدوات تناول الطعام مع الغير.

5- تجنب الاتصال المباشر بالمناديل أو الأشياء المماثلة التي يستخدمها الآخرون.

6- استخدم أساليب جيدة لسلامة الأغذية لتجنب الإصابة بالمرض من غسل الخضروات والفاكهة والتأكد من مصدر اللحوم.

7- افصل الأطعمة النيئة والأطعمة المطبوخة، ولا تستخدم نفس الأواني أو ألواح التقطيع باللحوم المطبوخة التي استخدمت لتحضير اللحوم النيئة دون غسلها بين الاستخدامات.

8- تذويب الأطعمة فقط في الثلاجة أو في الميكروويف ولا تتركا في الخارج لتكون عرضة للبكتيريا والميكروبات.