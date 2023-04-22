اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 01:53 م
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لو عايز تتفسح فى العيد.. نصائح لمنع الإصابة بالعدوى

السبت، 22 أبريل 2023 01:00 م
لو عايز تتفسح فى العيد.. نصائح لمنع الإصابة بالعدوى نصائح لمنع انتقال الأمراض في العيد
كتبت إيناس البنا

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مع ارتفاع درجات الحرارة ومع بداية إجازة عيد الفطر يفضل الكثير الذهاب إلى المناطق الشاطئية للتنزه والترفيه والتخفيف من حرارة الجو والاستمتاع بأجواء العيد.

ووفقًا لتقرير موقع "healthlin " أهم نصائح يجب اتباعها خلال إجازات العيد تشمل :

1-  اغسل يديك جيدا بعد استخدام الحمام، قبل إعداد الطعام أو تناوله، وبعد  التنزه أو بعد لمس أنفك أو السعال.

2-   تغطية أنفك بمنديل عند العطس أو السعال، ثم تخلص منه.

3-  غسل أي جروح خطيرة بالماء وتغطيتها وعند التعرض لأى  عضة يجب فحصها من قبل الطبيب.

4 - لا تشارك الأطباق أو النظارات أو أدوات تناول الطعام مع الغير.

5-   تجنب الاتصال المباشر بالمناديل أو الأشياء المماثلة التي يستخدمها الآخرون.

6-    استخدم أساليب جيدة لسلامة الأغذية لتجنب الإصابة بالمرض من غسل الخضروات والفاكهة والتأكد من مصدر اللحوم.

7-  افصل الأطعمة النيئة والأطعمة المطبوخة، ولا تستخدم نفس الأواني أو ألواح التقطيع باللحوم المطبوخة التي استخدمت لتحضير اللحوم النيئة دون غسلها بين الاستخدامات.

8-   تذويب الأطعمة فقط في الثلاجة أو في الميكروويف ولا تتركا في الخارج لتكون عرضة للبكتيريا والميكروبات.

 


نصائح لمنع انتقال الأمراض في العيد

عيد الفطر

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