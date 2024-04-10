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المقررة الأممية بفلسطين: يجب فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير الأسلحة إليها

الأربعاء، 10 أبريل 2024 12:30 م
المقررة الأممية بفلسطين: يجب فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير الأسلحة إليها الاحتلال الاسرائيلى
كتب محمد شعلان

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أكدت المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية، على ضرورة فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل وحظر تصدير الأسلحة إليها، موضحة أن قادة الاحتلال يعملون على تحريف مبادئ القانون الدولي لتشريع العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

 

وقالت المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، على إسرائيل الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

 

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.







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