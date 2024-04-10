المرصد الأورومتوسطى: تحقيقاتنا تظهر ارتكاب جيش الاحتلال جرائم قتل بمجمع الشفاء

كتب محمد شعلان

أكد المرصد الأورومتوسطي تدمير مجمع الشفاء الطبي يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال ارتكب جرائم مكتملة الأركان في مجمع الشفاء الطبي بغزة ونفذ عمليات إعدام غير قانونية، وتحقيقاتنا الجارية بشأن مجمع الشفاء ومحيطه تظهر ارتكاب جيش الاحتلال جرائم قتل وإعدام واستهداف مئات المدنيين.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.