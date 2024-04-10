القيادة المركزية الأمريكية تعلن نقل أسلحة وذخائر الى أوكرانيا

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية"سنتكوم" نقل أسلحة وذخائر صادرتها من الحرس الثورى الإيرانى إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت سنتكوم - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية الثلاثاء - إن حكومة الولايات المتحدة نقلت أكثر من 5000 سلاح كلاشنيكوف من طراز أيه كاى-47 ورشاشات وبنادق قناصة وآر بى جى-7 وأكثر من 500 ألف قطعة ذخيرة عيار 7,62 ميليميتر إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت أن "هذه الأسلحة ستساعد أوكرانيا على الدفاع عن نفسها فى مواجهة الغزو الروسى، وهناك ما يكفي من المعدات لتسليح كتيبة".

وأفادت "سنتكوم" بأنه تمت مصادرة الأسلحة والذخيرة بين مايو 2021 وفبراير 2023 من أربعة "مراكب لا تنتمى إلى أي دولة" أثناء نقلها من الحرس الثورى الإيرانى إلى الحوثيين فى اليمن .

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أنها ملتزمة بالعمل مع الحلفاء والشركاء لمواجهة تدفق المساعدات الإيرانية الفتاكة فى المنطقة بجميع الوسائل المشروعة بما فى ذلك العقوبات الأمريكية وعقوبات الأمم المتحدة ومن خلال عمليات الاعتراض.