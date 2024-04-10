اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2024 11:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

السيدة انتصار السيسي تهنئ المصريين بعيد الفطر المبارك

الأربعاء، 10 أبريل 2024 10:46 ص
السيدة انتصار السيسي تهنئ المصريين بعيد الفطر المبارك السيدة انتصار السيسي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، المصريين؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.


وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي - "عيد فطر مبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير".







السيدة انتصار السيسي

عيد الفطر

قرينة رئيس الجمهورية

انتصار السيسي

انتصار السيسى

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة