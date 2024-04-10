السيدة انتصار السيسي تهنئ المصريين بعيد الفطر المبارك

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، المصريين؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي - "عيد فطر مبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير".
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هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، المصريين؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي - "عيد فطر مبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير".
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