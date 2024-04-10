السيدة انتصار السيسي تهنئ المصريين بعيد الفطر المبارك

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هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، المصريين؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي - "عيد فطر مبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير".