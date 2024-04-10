الرئيس صومالى: بلادنا خاضت معارك ضارية ضد الفلول الإرهابية وانتصرت

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن بلاده خاضت معارك ضارية ضد فلول المليشيات الإرهابية وانتصرت فيها، وأن الإرهابيين لا يستطيعون خوض مواجهات مباشرة مع الجيش بسبب تقويض قدراتهم في العمليات العسكرية.

وقال الرئيس الصومالي -في خطاب ألقاه وتطرق فيه إلى مجمل الأوضاع الراهنة في البلاد- إن الحكومة لديها اليوم ما يكفي من قوات قادرة على حماية البلاد حيث تلقت تدريبات على مستويات عالية ولديها معدات عسكرية حديثة والدليل على ذلك الانتصارات المحققة في ساحات القتال.

وأكد أن عملية بناء الدولة تسير وفق المسار الصحيح وبشكل أقوى، داعيا المواطنين إلى الحفاظ على السلام والاستقرار المحرز في البلاد.

وكانت أعلنت وزارة الإعلام الصومالية، مقتل 39 عنصرا من مليشيات "الشباب" فى عملية عسكرية مشتركة بمحافظة شبيلى السفلى.

وأكدت الوزارة أن العملية العسكرية التي نفذها الجيش الصومالى بالتعاون مع الشركاء الدوليين جرت في منطقتي بغداد وبلدوسكا التابعتين لمدينة أفجوي، مضيفة أن العملية التي جرت في منطقة بلدوسكا، أسفرت عن مقتل 24 من الإرهابيين، في حين قُتل 15 آخرون في غارة جوية وقعت في منطقة بغداد، كما أسفرت العمليتين العسكريتين عن إصابة عدد من عناصر مليشيات "الشباب".

وأشار بيان الوزارة إلى أن تنفيذ العملية جاء عقب تلقي الجيش معلومات بتجمع عناصر مليشيات "الشباب" في المنطقتين من أجل إعداد مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين الأبرياء.