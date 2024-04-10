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الرئيس السيسي يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية

الأربعاء، 10 أبريل 2024 06:02 ص
الرئيس السيسي يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد مصر الكبير
إبراهيم حسان

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أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.

وأقيمت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعددٍ من كبار قيادات الدولة.

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية، تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام 2024، بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال، معلنة أن الأربعاء الموافق العاشر من شهر إبريل لعام 2024، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.







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