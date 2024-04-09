الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع أمير قطر ورئيس مجلس السيادة السودانى بعيد الفطر

كتب محمد الجالى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيين أن يعيد الله سبحانه وتعالى هذه المناسبة الكريمة على البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن، وأن يديم الاستقرار والازدهار على جميع الشعوب العربية.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، تبادل خلاله الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب السيد الرئيس عن خالص تمنياته لشعب السودان الشقيق بالخير والأمان والسلام. وقد أعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه السيد الرئيس، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.