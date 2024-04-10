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أول أيام عيد الفطر..

الأرصاد : الأجواء دافئة نهارا والأمطار تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية

الأربعاء، 10 أبريل 2024 10:16 ص
الأرصاد : الأجواء دافئة نهارا والأمطار تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك يشهد طقسا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، دافئ خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.


وأضافت هيئة الأرصاد: كما تنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناه

ولفتت إلى أن القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء من المتوقع أن تتحسن فيها الأحوال الجوية ليعم الاستقرار.


ويشهد اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر،  طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء يزيد الاحساس ببرودة الطقس ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18.







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