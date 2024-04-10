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طقس أول أيام عيد الفطر دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا وأمطار ببعض المناطق

الأربعاء، 10 أبريل 2024 08:00 ص
طقس أول أيام عيد الفطر دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا وأمطار ببعض المناطق حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم  الأربعاء، أول أيام عيد الفطر،  طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء يزيد الاحساس ببرودة الطقس ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 18.

 

 







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