اليوم السابع
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أهالى سوهاج يتحدون حرارة الجو فى أول أيام العيد بالآيس كريم والقصب.. فيديو

الأربعاء، 10 أبريل 2024 04:53 م
أهالى سوهاج يتحدون حرارة الجو فى أول أيام العيد بالآيس كريم والقصب.. فيديو عربات الآيس كريم فى سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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قدم تلفزيون اليوم السابع بسوهاج بثا مباشرا من محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، فى أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تحدى الأهالى حرارة الجو بالآيس كريم وعصير القصب للاحتفال بأول أيام العيد، وشهدت الحدائق والمتنزهات اليوم إقبالا كبيرا من الأهالى بالرغم من الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة حيث أقبل الأهالي على شرب عصير القصب وتناول المثلجات المختلفة.

هذا وقد أدى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، يرافقه مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الأزهر والأوقاف، وأبناء سوهاج.

وتناولت خطبة العيد، التي ألقاها الشيخ محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج حول ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي، مشيراً إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر المحبة والتواد بين الجميع.

وقدم المحافظ التهنئة لكافة أبناء المحافظة، وللشعب المصري عامة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات.

 







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