اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أبريل 2024 02:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أسعار النفط تسجل 89.67 دولار لبرنت و85.47 دولار للخام الأمريكى

الأربعاء، 10 أبريل 2024 02:00 م
أسعار النفط تسجل 89.67 دولار لبرنت و85.47 دولار للخام الأمريكى النفط - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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سجلت أسعارالنفط اليوم الأربعاء ،89.67 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.47 دولار للبرميل حيث ارتفعت الأسعار اليوم .

واعتقلت السلطات الفنزويلية، وزير النفط السابق طارق العيسمي، الذي استقال من منصبه العام الماضي، في إطار التحقيق بقضية فساد في شركة النفط الوطنية الفنزويلية، المملوكة للدولة.

وقال النائب العام طارق وليم صعب: تمكنا من الكشف عن المشاركة المباشرة للعيسمي، وبالتالي القبض عليه، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن لائحة الاتهام ضده خلال الساعات القليلة المقبلة، حسبما قالت صحيفة الناثيونال الفنزويلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العيسمي (49 عاما) كان مساعدا مقربا للرئيس نيكولاس مادورو، وشغل منصب نائبه بين عامي 2017 و2018، وأفاد المسؤول أن وزير المالية السابق سيمون زيربا معتقل أيضًا، وكلاهما متهم بقيادة هيكل فساد واسع النطاق داخل كيانات الدولة الفنزويلية، وقال المدعي العام إن كلاهما سيواجهان العدالة بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة.


وكان العيسمي قد اختفى عن الساحة العامة منذ أكثر من عام بقليل بعد استقالته من منصبه وسط فضيحة مؤامرة فساد في شركة النفط الحكومية، PDVSA، التي نددت بها السلطات في مارس 2023، وحتى تلك اللحظة، كان يعتبر أحد الشخصيات الرئيسية في حكومة نيكولاس مادورو.

 

 







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