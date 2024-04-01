وزير المالية: 1.6مليار جنيه سداد لحظى أثناء الحملات تحت حساب المستحقات الضريبية

كتب - أحمد يعقوب

نعمل على تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى لتوسيع القاعدة الضريبية



زيادة عمليات الحصر والميكنة والتوسع في تطبيق النظم الإلكترونية



مستمرون في حملات الحصر الميداني لأنشطة الاقتصاد غير الرسمي بالقاهرة والمحافظات



نعمل على وقف «الهدر الضريبي» لتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة



توجيهات مشددة بالتعامل القانوني الحاسم والفوري مع أي حالات للتهرب الضريبي



737 حملة ميدانية تشمل 50 ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات وتكشف أن الالتزام بالتسجيل في ضريبة الدخل 66% والقيمة المضافة 49 %



نسبة نمو الإيرادات الضريبية منذ بدء العام المالي الحالى وحتى الآن تتعدى 38%

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة الضرائب في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو المستثمرين، وذلك بحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، مؤكدًا أننا نعمل على تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي والميكنة والتوسع في تطبيق النظم الضريبية الإلكترونية، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في الحملات الميدانية وزيادة عمليات الحصر الميداني لأنشطة الاقتصاد غير الرسمي بالقاهرة والمحافظات، على نحو يساعد في وقف «الهدر الضريبي» وتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة.

جدد الوزير توجيهاته المشددة بالتعامل القانوني الحاسم الفوري مع أى حالات للتهرب الضريبي، والتصدي لأي محاولات للمنشآت بالامتناع عن توريد الضرائب التي يدفعها المواطنون نظير الاستفادة بسلع أو خدمات لمصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن 737 حملة ميدانية شملت 50ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات كشفت أن نسبة الالتزام بالتسجيل في ضريبة الدخل66% والقيمة المضافة 49 %، وقد تم سداد 1.6مليار جنيه لحظيًا أثناء الحملات تحت حساب المستحقات الضريبية.

أوضح الوزير، أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية تساعدنا في توفير قاعدة بيانات دقيقة عن حجم التعاملات التجارية على مستوى الدولة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بلغ عدد إصداراتها أكثر من مليار فاتورة إلكترونية، وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي

لتتجاوز نسبة نمو الإيرادات الضريبية منذ بدء العام المالي الحالى وحتى الآن 38 %.



