وزير الأوقاف: مارس الماضى أعلى عائد شهرى فى تاريخ الهيئة

(أ ش أ)

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن هيئة الأوقاف حققت ثلاثة أرقام قياسية لإيرادات وأرباح الهيئة فى العام المالى الحالى، موضحًا أن الهيئة حققت أعلى عائد شهرى فى تاريخها فى مارس الماضى، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيراداتها عن الفترة من 1 مارس حتى 31 من نفس الشهر مبلغًا وقدره 374,591,015 جنيهًا، بزيادة قدرها 67,858,862 جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو 22.1%، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2022 ، 2023، وبزيادة قدرها 134,715,498 جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو 56.2%، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021 ، 2022.

وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الهيئة حققت أعلى عائد ربع سنوى من المتحصلات عن الفترة من 1 يناير الماضي حتى 31 مارس الماضي بلغ 773,176,746 جنيهًا، بزيادة قدرها 136,225,854 جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو 21.4%، عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022 ، 2023، وبزيادة قدرها 244,057,006 جنيهات، بنسبة تقدر بنحو 46.1%، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021، 2022.

وتابع وزير الأوقاف، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أعلى عائد خلال 9 أشهر، حيث بلغ إجمالي المتحصلات عن الفترة من 1 يوليو الماضي حتى 31 مارس الماضي مبلغًا وقدره 1,972,894,308 جنيهات، بزيادة قدرها 321,033,470 جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو 19.4%، عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022، 2023، وبزيادة قدرها 543,475,308 جنيهات، بنسبة قدرها 38%، عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2021، 2022.