وزارة الأوقاف: افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبل منها 12 جديدًا و 5 صيانة

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح 17 مسجدًا يوم الجمعة 5 / 4 / 2024م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 5 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 882 ) مسجدًا منها( 691 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 191 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى5/ 4/ 2024م عدد (11904) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (89) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الجيزة

1. مسجد النصر – زنين – بولاق الدكرور

مديرية أوقاف الوادي الجديد

2. مسجد الرحمة – مدينة موط– مركز الداخلة

مديرية أوقاف قنا

3. مسجد آل رشوان – العزب المصري - دشنا

4. مسجد أولاد أبو رحاب – نجع غانم – العركي - فرشوط

مديرية أوقاف الإسماعيلية

5. مسجد أبو جبر- قرية السلام – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف أسيوط

6. مسجد العارف بالله – مدينة أسيوط الجديدة

مديرية أوقاف الدقهلية

7. مسجد الجوهري – شارع بور سعيد – المنصورة

8. مسجد بلال بن رباح – عزبة عمرو وصفي – عزبة الفتح – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف الفيوم

9. مسجد قصر بياض - العجميين

مديرية أوقاف البحيرة

10. مسجد الحمدية الغربي –قريةالبرنوجي - مركز دمنهور

مديرية أوقاف بني سويف

11. مسجد عبد الحليم علي أمين – مشارقة إهناسيا

مديرية أوقاف الغربية

12. مسجد الرحمن – كفر الشيخ علي – كفر الزيات

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. مسجد النور – عزبة خميس – سيدي سالم

2. مسجد الشهيد إبراهيم العقبة القصابي – سيدي سالم

مديرية أوقاف قنا

3. مسجد الفتح – الطود – أبو تشت

4. مسجد الحاج رشوان –الحبيلات الغربية – أبو تشت

5. مسجد آل رزق – العمري – أبو تشت