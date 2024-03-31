اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مارس 2024 10:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الأوقاف: افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبل منها 12 جديدًا و 5 صيانة

الأحد، 31 مارس 2024 09:40 م
وزارة الأوقاف: افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبل منها 12 جديدًا و 5 صيانة مساجد
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح  17  مسجدًا يوم الجمعة 5 / 4 / 2024م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 5 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 882 ) مسجدًا منها( 691 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 191 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى5/ 4/ 2024م عدد (11904) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (89) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الجيزة
1. مسجد النصر – زنين – بولاق الدكرور
مديرية أوقاف الوادي الجديد
2. مسجد الرحمة – مدينة موط– مركز الداخلة
مديرية أوقاف قنا
3. مسجد آل رشوان – العزب المصري - دشنا
4. مسجد أولاد أبو رحاب – نجع غانم – العركي - فرشوط
مديرية أوقاف الإسماعيلية
5. مسجد أبو جبر- قرية السلام – القصاصين الجديدة
مديرية أوقاف أسيوط
6. مسجد العارف بالله – مدينة أسيوط الجديدة
مديرية أوقاف الدقهلية
7. مسجد الجوهري – شارع بور سعيد – المنصورة
8. مسجد بلال بن رباح – عزبة عمرو وصفي – عزبة الفتح – مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف الفيوم
9. مسجد قصر بياض - العجميين
مديرية أوقاف البحيرة
10. مسجد الحمدية الغربي –قريةالبرنوجي - مركز دمنهور
مديرية أوقاف بني سويف
11. مسجد عبد الحليم علي أمين – مشارقة إهناسيا
مديرية أوقاف الغربية
12. مسجد الرحمن – كفر الشيخ علي – كفر الزيات
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد النور – عزبة خميس – سيدي سالم
2. مسجد الشهيد إبراهيم العقبة القصابي – سيدي سالم
مديرية أوقاف قنا
3. مسجد الفتح – الطود – أبو تشت
4. مسجد الحاج رشوان –الحبيلات الغربية – أبو تشت
5. مسجد آل رزق – العمري – أبو تشت

 







افتتاح مساجد

وزارة الاوقاف

شهر رمضان

صيانة مساجد




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة