وزارة التعليم: لا توجد محذوفات بالمناهج المطورة لطلبة الأزهر

كتب محمود طه حسين

أرسل الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، موضحا أنه إيماء الي خطابكم الوارد إلينا بشأن برتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، الخاص بالعملية التعليمية ومناهج المقررات الدراسية المشتركة بين طلاب التربية والتعليم وطلاب الأزهر الشريف، فإن خطة توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني لكل مادة للعام الدراسي الحالى بالنسبة للموضوعات الدراسية المحذوفة أو المعدة للإطلاع لا توجد أي موضوعات محذوفة أو معدة للاطلاع.

وكانت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن المواعيد المقررة لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2024، موضحة أنه في ضوء الاستفسارات التي وردت في هذا الشأن ، تقرر الآتي :-

- تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم 8 مايو 2024 ، وتنتهي فى 23 مايو 2024 ، ويراعى عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين ، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو المقبل.

- تعقد امتحانات الدبلومات الفنية في الفترة من 25 مايو 2024 وتنتهى 6 يونيو 2024.

- امتحانات شهادة الثانوية العامة حسب الجدول المعلن من 10 يونيو 2024 وتنتهي في 20 يوليو 2024 ويعتبر يومي 8 و9 يونيو أيام تحضيرية للجان سير الامتحانات.