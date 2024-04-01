وزارة الأوقاف: نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة زينب

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف نقل شعائر صلاة الجمعة القادمة من مسجد السيدة زينب رضى اللّه عنها بمناسبة افتتاحه بعد تطويره، وكان قد أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمستوى التطور شديد الرقى الذى نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد وجه وزير الأوقاف التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، ولولا فضل الله (عز وجل) وتوجيه واهتمامه بعمارة المساجد على هذا المستوى الذى يليق بمصر فى ظل الجمهورية الجديدة برئاسته، ما كان لنا أن نقف على هذا المستوى العظيم.



وأكد وزير الأوقاف أن إجمالى المساجد التى تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى 11887 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 18 مليار جنيه، ويأتى افتتاح مسجد السيدة زينب (رضى الله عنها) اليوم بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) ومسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها) ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضى الله عنها) ومسجد السيدة رقية (رضى الله عنها) كدرة تاج لتطوير هذه المساجد، فمصر عامرة ببيوت الله (عز وجل)، وستظل بإذن الله حصنا منيعا لدين الله.