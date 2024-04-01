اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2024 03:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الدواء تكشف نظاما غذائيا معتمدا لإنقاص الوزن في شهر رمضان

الإثنين، 01 أبريل 2024 02:58 م
هيئة الدواء تكشف نظاما غذائيا معتمدا لإنقاص الوزن في شهر رمضان نظام غذائى معتمد لإنقاص الوزن
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أهمية تنوع الوجبات في شهر رمضان مشيرة إلي أهمية تجنب أي نظام يعتمد على نوع أو نوعين من الغذاء فقط للحفاظ على صحة الجسم، وإنقاص الوزن بطريقة صحية.​

وأوضحت وزارة الصحة أنه للحفاظ على الصحة العامة ينبغى اتباع التعليمات التالية:​
-تناول الفواكه والخضروات الطازجة: تحتوي على فيتامينات ومعادن ضرورية لصحة الجسم.​
-تناول الحبوب الكاملة: تُشعرك بالشبع لفترة أطول.​
-تناول البروتينات الخالية من الدهون: مثل الدجاج والسمك واللحم البقري الخالي من الدهون.​
-تناول منتجات الألبان قليلة الدسم: تُعد مصدرًا غنيًا بالكالسيوم.​
-تناول كميات قليلة من الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون والمكسرات.​
-اشرب الكثير من الماء؛ للحفاظ على رطوبة الجسم.​
-قلل من تناول السكريات والدهون المشبعة: تُعد من العوامل الرئيسية لزيادة الوزن.​
-مع اتباع هذه النصائح، ستتمكن من الاستمتاع بشهر رمضان الكريم دون الإضرار بصحتك.​







هيئة الدواء

التغذية الصحية

منتجات الالبان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة