نقيب الأشراف: نقف جميعًا مع الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التقدم والبناء

كتب لؤى على

قال نقيب الأشراف السيد محمود الشريف، إن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعيش تجربة تنموية كبيرة لاستكمال مسيرة الإصلاح، ومواصلة المشروعات القومية العملاقة، التى تم إطلاقها فى الفترات الماضية .

وأضاف نقيب الأشراف، خلال افتتاح المقر الجديد للجنة الفرعية للأشراف بمحافظة الإسماعيلية " نقف جميعا مع الرئيس السيسي، موجها الدعاء لله تعالى أن يوفقه لاستكمال مسيرة التقدم والبناء والازدهار التى بدأها منذ عشر سنوات، وأن تظل مصر فى أمن وأمان واستقرار وأن يعم السلام على العالم أجمع".

كما هنأ أبناء الأشراف بمحافظة الإسماعيلية على افتتاح المقر الجديد، وبقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وفى سياق آخر، وجه نقيب الأشراف رؤساء اللجان الفرعية للأشراف بالمحافظات بتشكيل لجان نوعية للمرأة والشباب والمصالحات والشؤون الدينية والقانونية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جولات ولقاءات للجان الفرعية بجميع المحافظات للوقوف على الأنشطة التى تقوم بها والعمل على تفعيل دور الشباب والمرأة فى مختلف المجالات لخدمة الوطن.